Iraklı Yetkili İran ve Irak Arasında Doğal Gaz İthalatına Dair Anlaşma Yapıldığını Söyledi

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Irak’ın “es-Sabah” resmi gazetesiyle yaptığı röportajda Bağdat ve Tahran arasında ülkesine doğal gaz satımına dair bir takım anlaşmaların imzalandığını duyurdu.
Ahmet Musa el-İbadi röportajının devamında “Irak Başbakanı’nın komutları doğrultusunda olup İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp doğal gaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair İranlı tarafla bazı anlaşmalar yapıldı. Buna rağmen söz konusu miktar Irak’ın yaz mevsiminin başlangıcında elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu orandan daha az.” ifadelerini kullandı.
el-İbadi İrak’ın enerji alanındaki İran’a olan borçlarının 3 yıllık bir süre içinde ödenmesi yönünde de İran ile anlaşma yapıldığını söyledi.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü “Sön dönemlerde İran’dan gaz ihracatında bazı farklılıklar söz konusu oldu, öyle ki günlük 5 ila 9 milyon metreküp oranına indi; Bu mesele elektrik üretimine de yansıdı ve sistemi zor bir duruma sokarak bazı üretim birimlerinin durdurulmasına ve baskı oranının artmasına yol açtı.” şeklinde konuştu.
El-İbadi bundan önce İran ve Irak arasında elektrik santrallerinin faaliyete başlaması için yaz ve kış mevsimlerinde günlük 50 ila 70 metreküp arası gaz ithalatı yapılmasına dair bazı anlaşmaların olduğunu belirtti.
Irak’ın yaz mevsiminde elektrik masrafının zirveye ulaştığı dönemde yaklaşık 36 bin megavat elektriğe ihtiyacı var.
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Tahran, İRNA- Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Bağdat’ın Tahran ile doğal gaz ithalatı konusunda bir takım anlaşmalara vardığını söyledi.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Irak’ın “es-Sabah” resmi gazetesiyle yaptığı röportajda Bağdat ve Tahran arasında ülkesine doğal gaz satımına dair bir takım anlaşmaların imzalandığını duyurdu.
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