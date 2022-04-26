İran'dan 75 ülkeye 1 milyar dolara yakın fıstık ihracatı

Konu ile ilgili açıklama yapan Latifi, ''135 bin 322 tonluk fıstık ihracatından 115 bin tonu kabuklu yeni fıstık türündendi. Bunun toplam ihracattaki değeri ise 969 milyon dolar olarak kayıtlar geçti'' dedi.

İran'ın en çok fıstık ihracatı yaptığı 5 ülkeyi sıralayan Latifi, '' 199 milyon dolarla Çin, 85 milyon dolarla Hindistan, 53 milyon dolarla Rusya, 50 milyon dolarla Irak ve 45 milyon dolarla Kırgızistan, sırasıyla ülkemizin en çok fıstık ihracatı yaptığı 5 ülke konumundaydı'' diye belirtti.

Kabuksuz fıstık ihracatına da değinen Latifi, ''Kabuksuz fıstık türleri ihracatı da 19 bin 336 ton miktarında 215 milyon 879 bin 22 dolar olarak gerçekleşti. Almanya 50 milyon dolar, Hindistan 44 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 29 milyon dolar, Irak 25 milyon dolar ve Türkiye 13 milyon dolarlık payla bu tür fıstığın en çok ihraç edildiği 5 ülkeydi'' değerlendirmesinde bulundu.

Diğer fıstık türlerinin ihracatına da dikkati çeken Latifi, ''Diğer çeşit fıstık ihracatı da bu dönemde 429 ton miktarında 2 milyon 505 bin 680 dolar olarak belirlendir'' diye ekledi.

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