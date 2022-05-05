Irak'ta birlik ve beraberlik her zaman İran'ın vurguladığı konu olmuştur

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüşen Reisi, Ramazan Bayramı'nı Irak halkı ile hükümetine tebrik ederek, bu ülke için sağlık ve güvenlik diledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak'ta birlik ve beraberliğin her zaman İran'ın vurguladığı konu olduğunu kaydederek, bu ülkede son parlamento seçimlerine ilişkin siyasi sürecin güçlü bir hükümtin bir an önce oluşması ile sonuçlanmasını umduklarını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Ramazan Bayramı'nı İran Cumhurbaşkanı ile İran halkına tebrik ederek, İran'ın Irak'a sunduğu desteklerden dolayı ülkemize teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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