Güçlü, saygın ve müttefik bir Irak istiyoruz

Resmi ziyaret kapsamında başkent Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakaı Fuad Hüseyin'i kabul eden Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Irak halklarının dini, tarihi ve kültürel ortaklıklarına değinerek, ''İki üke ilişkileri, normal komşuluk ilişkilerinin ötesinde be İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesi, bu kardeşçe ilişkileri maksimum biçimde perçinleştirmektir'' diye konuştu.

Tahran ile Bağdat'ın ortak güvenlik ve çıkarlara sahip olduğunun altını çizen Reisi, ''Tahran ile Bağdat'ın çıkarları ile menfaati birbirine bağlı durumda ve düşmanlar, bu ilişkilere asla gölge düşüremez. İran her daim Irak'ın toprak bütünlüğü ile bu ülkede istikrara sebep olacak etniklerle dinlerin birliğinden yana olmuş ve buna vurgu yapmıştır'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın başta Irak olmak üzere komşu ülkelerden İran'ın güvenliğini etkileyecek hiçbir bozucu unsurun yerleşmesine müsaade etmemesini beklediğini kaydeden Reisi, ''İran komşularına kardeşliğini pratikte kanıtlamış ve sadece bolluk dönemi değil, savaş dönemi dostu da olmuştur ve bundan dolayı komşularımızdan düşmanların komploları konusunda uyanık davranmalarını bekliyoruz'' ifadesini kullandı.

İran'ın İsrail rejiminin faaliyetlerini yakından takip ettiğine dikkati çeken Reisi, ''Bu rejimin Irak dahil hiçbir ülke üzerinden bölge güvenliğini tehlikeye düşürmesine müsaade etmeyiz. IŞİD, ABD ve İsrail ürünüdür ve Afganistan'da onlar adına faaliyet gösteriyor. Afgan göçmenler İran'da bir İranlı gibi yaşıyor ve avantajlardan yararlanıyor. Irak'ın güvenliği de Iraklılar tarafından sağlanmalı ve yabancıların Irak'taki varlığı güvenlik oluşturmaz'' diye belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Irak'ın ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda İran'la işbirliğinin güçlenmesi için çalıştığını kaydederek, ''Irak kendini İran'ın sadece komşusu değil, dostu ve müttefiği olarak görüyor. Irak ülkesi asla İran güvenliğine yönelik bir eylem yeri olmayacak ve İran'ın çıkarlarını tehdit eden her türlü faktörü önlemek adına güvenlik alanı dahil geniş çaplı ilişkilerden yanayız'' dedi.

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