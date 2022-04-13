İran ve Irak Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Resmi ziyarette bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanlığı'nda İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

İran ve Irak Dışişleri Bakanlarının düzenleyecekleri ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in Tahran ziyaretine değinerek, ''Bu ziyaretin haftanın ortalarında yapılması planlanıyor'' ifadesini kullanmıştı.

İran ve Irak Dışişleri Bakanları birkaç gün önce yaptıkları bir telefon görüşmesinde, imzalanan son karşılıklı sözleşmelerin hayata geçirilmesi doğrultusunda uygulamaların hızlandırılması gerektiğine vurgu yapmıştı. Irak Dışişleri Bakanı da bu doğrultuda Tahran’a geleceğini bildirmişti.

Irak Milli Güvenlik Yüksek Danışmanı Kasım Aracı ile Irak İstihbarat Bakanlığı Başkanvekili Ahmed Aburugeyf, bu ziyarett Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'e eşlik ediyor.

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