Çöl Aslanları, Irak'ın üç ilinde geniş çaplı bir güvenlik operasyonu başlattı

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı birimlerin katılımıyla Müşterek Harekat Komutanlığı ile işbirliği içinde bu üç ilde operasyon komutanlığının olduğu belirtildi.

Bu üç ili terörist gruplardan temizlemek ve kalan yuvalarını yok etmek için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı açıklandı. Operasyon, el-Cezire el-Sersar bölgesi merkezli üç Irak eyalet ekseninde yürütülüyor.

Bölge birkaç gün önce, güvenlik güçleriyle işbirliği yapmak ve IŞİD'e fidye ödememek suçlamasıyla 11 Iraklı sivilin kaçırılmasına ve dört çobanın kafasının kesilmesine tanık oldu.

Irak Ordusu Müşterek Harekat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava kuvvetleri ve ordu helikopterlerinin El Hadr'in güneyi, Fırat'ın kuzeyindeki El-Cezire çölü ve El-Sersar vadisinin batısındaki bölgeleri kapsayacak şekilde harekata yoğun olarak katılacağı belirtildi.

El-Anbar Operasyonu komutanı Kasm Müslij, Haşdi Şabi güçlerinin Çöl Aslanları Operasyonu sırasında Musul'daki El-Cezire çölü yönünde El-Kaim'in kuzey bölgelerini üç eksende temizleyeceğini söyledi.

Haşdi Şabi komutanlarına göre operasyon, terör örgütüne karşı zafer ilan ettikten sonra kalan IŞİD hücrelerini yok etmeye yönelik en büyük güvenlik önlemlerinden biridir. Bu, Irak-Suriye sınırını Irak güvenliğinin kontrolü altına alması beklenen önemli bir operasyon.

Cumartesi günü, Irak'ın kuzeyindeki Neyneva eyaletindeki Haşdi Şabi komutanlığı, 11 Iraklı'nın IŞİD teröristleri tarafından kaçırıldığını ve dört çobanın kafasının kesildiğini duyururken, diğer kaçırılanların akıbeti bilinmiyor.

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