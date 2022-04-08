İran ve Irak Dışişleri Bakanları Tüm Sözleşmelerin Hemen Uygulamaya Geçirilmesi Gerektiğini Vurguladı

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’in, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesinde taraflar mübarek Ramazan ayını birbirine tebrik edip, karşılıklı ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Viyana müzakereleri başta olmak üzere önemli konular ele alındı.



Irak Dışişleri Bakanı Irak’ın son iç gelişmelerine dair gerekli bilgileri mevkidaşına aktardıktan sonra Moskova ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanıyla görüşmelerine değinerek son Ukrayna gelişmelerini değerlendirdi.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da mübarek Ramazan ayını tebrik ederek, Ukrayna sorunun diplomatik yollardan çözülmesine odaklanmanın önemine vurgu yaparak söz konusu krizin kökleri ve temellerinin ele alınmasının Avrasya bölgesinde barış ve istikrarı için gerekli olduğunu belirtti.



Her iki taraf da karşılıklı ilişkiler bağlamında iki ülke arasında imzalanan sözleşmelerin bir an evvel uygulanması için programların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.



Bu doğrultuda İran Dışişleri Bakanı Iraklı mevkidaşını İran’a davet etti, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin daveti kabul ederek yakın zamanda İran’a geleceğini bildirdi.





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