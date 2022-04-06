İran-Irak Havacılık Hizmetleri Sözleşmesi İran İslami Şûra Meclisinde Onaylandı

İslami Şûra Meclisinde Çarşamba günü düzenlenen açık oturumda İran İslam Cumhuriyeti ve Irak arasında karşılıklı havacılık hizmetleri sözleşmesi kanun teklifi 164 olumlu oyla İranlı Milletvekilleri tarafından onaylandı.



Söz konusu sözleşmeye göre 7 Aralık 1994’de Şikago’da imzalanan uluslararası sivil havacılık konvansiyonuna üye olan İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti ülkeleri, iki ülke toprakları içinde ve dışında havacılık hizmetlerini tesis etmek için ve bu hizmetlerden düzenli olarak yararlanmak üzere anlaşmıştır.



Oylama yapılmadan önce bazı Milletvekilleri söz konusu öneriye dair olumlu veya olumsuz görüşlerini dile getirdi.



164 oy ile onaylanan söz konusu kanun önerisine karşı olan Milletvekili Seyyid Ali Musevi Irak’ın İran İslam Cumhuriyeti için önemli bir komşu ülkesi olduğunu belirterek söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin artması yönünce gerekli olduğunu ancak anlaşma maddelerinde hava taşıma ve havacılık alanında güvenlik meselesinin ele alınmadığından dolayı anlaşmanın tekrar düzenlenmesi gerektiğini söyledi.



Doğu Azerbaycan Milletvekillerinden Musevi açıklamasında Tümgeneral Şehit Süleymani’nin Bağdat Havaalanında terör edildiğini hatırlatarak böylesi bir faciaya benzer olayların yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı ve anlaşmaya güvenlik alanına ilişkin meselelerin de eklenmesini talep etti.











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