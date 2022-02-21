İran ve Katar ulaştırma alanında 4 işbirliği anlaşması imzalayacak

Katar Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmede konuşan Kasımi, düzenli deniz taşımacılığı hatlarının başlatılması, transit trafiği ve iki ülke arasındaki uçuşların artırılması konularını ele aldı.

Ayrıca taraflar, Katar ile İran arasında iki ülkeyi birbirine bağlayacak bir sualtı tüneli oluşturulmasını da masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'nin davetlisi olarak 21 Şubat Pazartesi günü Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı, iki günlük Katar ziyareti kapsamında Katar Emiri ile bir araya gelecek. Görüşmeler sonucunda taraflar bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzalayacak.

Reisi Salı günü Doha'daki Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) da katılacak ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun katılımcıları ile görüşmeler yapacak.