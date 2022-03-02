İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Irak Başbakanı El Kazımi ile görüştü

Irak Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Haşimi’nin görüşmede Cumhurbaşkanı Reyisi ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mohammad Mohber’in selamlarını ileterek, İran’ın ikili ilişkilerin gelişmesi ve ortak işbirliğine verdiği önemi vurguladı.

El Kazımi de çeşitli alanlarda işbirliğinin gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Haşimi bu görüşme öncesi, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Yargı Erki Başkanı Faik Zeydan, Parlamento Başkanı Mohammad Elhelbusi ve bazı önemli Iraklı şahsiyetlerle görüşmelerde bulunmuştu.

Haşimi ziyareti esnasında dün İran Şehitler Vakfı ve Irak Şehitler Kurumu arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

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2012