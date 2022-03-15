15 Mar 2022 16:29
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News Code: 84685220
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İran'ın komşularıyla ticaretinin hacmi 11 ayda 14 milyar dolar arttı

İran'ın komşularıyla ticaretinin hacmi 11 ayda 14 milyar dolar arttı

Tahran, İRNA- Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran’ın 15 komşu ülke ile 11 aylık ( 21 Mart 2021- 19 Şubat 2022) ticaret hacminin 14 milyar dolarlık bir artışla 46.2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

İran'ın söz konusu 11 ay boyunca 15 komşusuyla ticaret hacminin 92 milyon tonun üzerinde 46.2 milyar dolardan fazla olduğunu kaydeden Latifi, bunun geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 13, değer açısından ise yüzde 28 artış gösterdiğini belirtti.

Irak'ın İran'dan 8.3 milyar dolarlık ithalatla İran'ın en çok ihracat yaptığı ülke olduğunu dile getiren Latifi, Irak'tan sonra İran ürünlerinin ana ihracat noktalarının Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan ve Pakistan olduğunu açıkladı.

Latifi, İran'ın bu dönemde komşu ülkelerden en fazla ithalatının 14.6 milyar dolarla BAE'den yapıldığını, onu Türkiye, Rusya, Irak ve Umman'ın izlediğini sözlerine ekledi.

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