Azertac: Aliyev ve Reisi’nin Görüşmesi İki Ülke İlişkilerinde Yeni Bir Sayfa Açtı

Azerbaycan Cumhuriyeti Resmi Haber Ajansı (Azertac) iki komşu ülke Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti’nin ilişkilerini değerlendirerek söz konusu ilişkilerin yükselerek stratejik ortaklık düzeyine çıktığını söyledi.



Raporda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ayetullah Reisi’nin görüşmesine değinerek Aliyev’in söz konusu görüşmede “Halklarımız kardeştir. Biz yüzyıllarca beraber yaşadık. İlişkilerimiz oldukça geniş çaplı. Halklarımız ortak tarih ve kültürle birlik içerisindedir. Bu mesele ilişkilerimizin gelişmesi için çok önemli bir temeldir. Biz ikili modern ilişkilerimizi bu temeli esas alarak yazacağız.” ifadelerini kullandığını aktardı.



İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi söz konusu görüşmede “Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran arasındaki ilişkiler sadece komşuluk ilişkileri değil, iki ülke arasındaki samimi ilişkilerimizdir. İki ülkenin halkının kalbi birlikte çarpıyor.” şeklinde konuştu.



İki ülke liderlerinin söz konusu görüşleri Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin derin tarihi bir temele inşa edildiğini gösteriyor. İki ülkenin halkı yüzyıllarca beraber yaşamıştır. Azerbaycan ve İran halkı arasında ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel bağlar birlik kurmuştur.



Azerbaycan’ın bağımsızlığı ardından İran 1991 tarihinde Azerbaycan’ı tanıdı. Çağdaş dönemlerde iki bağımsız ülke arasındaki işbirliği Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev tarafından kuruldu.



Haydar Aliyev’in 1993 yılında iktidara geçmesinin ardından İran ile komşuluk ve işbirliği politikası takip edildi. Haydar Aliyev Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yüksek parlamentosu Başkanlığı sırasında İran Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve diğer İranlı yetkililer ile görüştü. Aliyev’in söz konusu İran ziyaretinde İran İslam Cumhuriyeti’nin Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’ne farklı alanlarda yardımları ve karşılıklı işbirliği doğrultusunda birtakım anlaşmalar imzalandı.



Günümüzde ise bizim tarihsel ve kültürel ilişkilerimiz saygı ve dostluk temelinde, iki taraflı, bölgesel ve uluslararası kurumlarda işbirliği alanlarda gelişmektedir. İki ülke Cumhurbaşkanları iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesini istiyor.



Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanının Ayetullah İbrahim Reisi’yle Aşkabat’ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı oturumundaki görüşmesi iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı.



Söz konusu oturumda İran topraklarında kuzey-güney koridoru gündeme geldi ve incelendi. Aynı günde İran İslam Cumhuriyeti topraklarından doğalgaz aktarımı için anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti 26 Aralık 2021 tarihinden itibaren İran topraklarından yıllık 1.5 ila 2 milyar metreküp Türkmenistan’dan doğalgaz ithal edecek.



İran ve Azerbaycan ilişkileri karşılıklı güven, saygı ve samimiyet temelinde inşa edilmiştir. Bu mesele iki komşu ve dost ülke arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve stratejik ortaklık düzeyine yükseleceğini gösteriyor.





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