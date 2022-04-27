İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ticari ilişkilerini Artırmak İçin Çok İyi Bir Potansiyele Sahip

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Alizade Erdebil Valisi ile görüşmesinde “Azerbaycan’daki İranlı ve İran’daki Azerbaycanlı tacirler ve ekonomi alanında aktif olan iki ülke vatandaşların arasında ticari bağlantılar var. Söz konusu bağlantılar sınır gidiş gelişlerinin kolaylaştırılmasıyla artacak.” ifadesini kullandı.



Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi açıklamasının devamında sınırların yakın bir zamanda tekrar açılacağını duyurarak “Korona döneminde diğer ülkelerle sınırlarımızın kapalı olmasına rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İran İran İslam Cumhuriyeti ile sınırı ticari alışverişler için açıktı.” ifadelerini kullandı.



Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Alizade Azerbaycan vatandaşlarının başta Erdebil eyaleti olmak üzere İran’da ekonomik faaliyetlerini yürütmek için uygun bir vaziyetin hakim olduğunu belirterek iki ülke arasındaki yatırımcılığın ekonomi alanında aktif olan iki ülkenin vatandaşların katılımıyla gelişmesi gerektiğini vurgulandı.



Erdebil valisi Seyyid Hamit Amuli ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçisiyle görüşmesinde yaptığı konuşmada Parsabad ilçesinden Azerbaycan Cumhuriyeti’ne yeni demiryolu güzergahına değinerek “Geçen oturumda ve iki ülke arasındaki 15. ekonomik oturumda vurgulanan meseleleri dikkate alarak faaliyetlerin gelişmesi için ön hazırlıkların tamamlandığını ve biran evvel işlerin başlanmasını umuyoruz.” dedi.



Erdebil Valisi söz konusu görüşmenin ardından da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçisinin Azerbaycan ile koordineyi sağlamasıyla söz konusu demiryolu hattını bağlamak projesinin uygulamaya geçmesi için Tahran’da ve Azerbaycan’da yeni toplantıların düzenleneceğini belirtti.



Erdebil Valisi açıklamasının devamında İran ve Azerbaycan arasındaki özel ortaklıklara değinerek İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerini büyük stratejik ilişkiler düzeyine nitelendirerek “İki ülke yöneticileri ve hükumetleri söz konusu ilişkilerin gelişmesine ciddi bir şekilde inanıyor.” ifadelerini kullandı.



İranlı yetkili iki ülke ilişkilerine dair açıklamasının devamında “Bazen düşmanlar iki milletin ilişkilerini bazı sorunlarla karşı karşıya getirmeye çalışsa da iki ülkenin yöneticileri ve milletleri iki ülkenin ilişkilerinin devamı ve güçlendirilmesi doğrultusundadır.” dedi.



Erdebil Valisi Seyyid Hamit Amuli Erdebil eyaletinin İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişimi için çok önemli bir rol ifa ettiğini belirterek “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en geniş sınırı Erdebil eyaletiyle olan sınırıdır. Erdebil eyaletimizin Azerbaycan Cumhuriyeti’yle 386 kilometre ortak sınırı vardır.” ifadelerini kullandı.











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