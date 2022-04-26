Azerbaycan'dan İran'la işbirliğin geliştirilmesine vurgu

Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi bugün Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya gelerek ikili ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı ise bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'la başta ekonomi alanı ve ortak projelerin tasarlanıp uygulanması olmak üzere işbirliğini geliştirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Azerbaycan'a yaptığı ziyaret kapsamında daha önce de Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran-Azerbaycan Ekonomi Komisyonu Başkanı ile bir araya geldi.

Seferi, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı bir günlük ziyaret çerçevesinde Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile görüştü.

Bu görüşmede taraflar iki ilişkilerdeki son durumu, ekonomi komisyonunca onaylanan kararların takibi, iki ülke arasında uygulanan projeler, Karabağ'ın imarı ve diğer ilgi alanlarını masaya yatırdı.

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