Aliyev: Yeni uluslararası koridor İran üzerinden Nahçıvan'a ve dünyaya bağlanacak

Brüksel'de 6 Nisan'da gerçekleştirilen toplantıda hem demiryolu hem de Zengezur'dan geçen karayolu üzerinde detaylı bir görüş alışverişinde bulunduklarına değinen Aliyev, "İran üzerinden Nahçıvan'a ve oradan da dünya pazarlarına bir yol inşa etme projesi şimdiden hazırlanıyor. Umarım yakın zamanda bir temel atma töreni yapılır ve böylece yeni bir uluslararası ulaşım koridoru açılacaktır" şeklinde konuştu.

Aliyev, "100 kilometrelik Horadiz-Ağbend demiryolunun 60 kilometresinin hazır olduğunu da söylemeliyim. Yani hızlı ilerliyoruz. Dört ve altı şeritli otoyollar da inşa ediliyor'' diye belirtti.

Bir konuya daha dikkat çekmek istediğini ifade eden Aliyev, ''Ermenistan da bizim planlarımızı engelleyemeyeceğini görmelidir. Zira 10 Kasım Bildirisi, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bir bağlantı olması gerektiğini açıkça belirtmektedir ve bu Ermenistan'ın yükümlülüğüdür. Biraz daha hızlı hareket etmeleri onlar için daha iyi. Aksi takdirde, hala bir köşede kalacaklar" ifadelerini kullandı.

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