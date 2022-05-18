‌Bir İranlı Azerbaycan Cumhuriyeti Hentbol Milli Takımı Teknik Direktörü Oldu

İran’ın deneyimli hentbol antrenörlerinden Selimi Azerbaycan Cumhuriyeti Hentbol Milli Takımı Teknik Direktörü olarak seçildi.



Selimi İranlı farklı takımlarda teknik direktörlük yapmış ve İran Hentbol Federasyonunda birçok farklı görev yapmış deneyimli bir hentbol uzmanıdır.











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