18 May 2022 16:50
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News Code: 84758937
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‌Bir İranlı Azerbaycan Cumhuriyeti Hentbol Milli Takımı Teknik Direktörü Oldu

‌Bir İranlı Azerbaycan Cumhuriyeti Hentbol Milli Takımı Teknik Direktörü Oldu

Tahran, İRNA- Deneyimli İranlı bir antrenör Azerbaycan Cumhuriyeti Hentbol Milli Takımının yeni Teknik Direktörü olarak seçildi.

İran’ın deneyimli hentbol antrenörlerinden Selimi Azerbaycan Cumhuriyeti Hentbol Milli Takımı Teknik Direktörü olarak seçildi.

Selimi İranlı farklı takımlarda teknik direktörlük yapmış ve İran Hentbol Federasyonunda birçok farklı görev yapmış deneyimli bir hentbol uzmanıdır.





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