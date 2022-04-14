İranlı güreşçilerin en ciddi rakipleri Türk ve Amerikan güreşçilerdir

İRNA'ya konuşan Rızayi, ''İşitme engelli güreşinde en büyük rakiplerimiz genelde Türkiye, ABD, Ukrayna, Rusya ve bazı sıkletlerde Azerbaycan ve Mısır sporcularıdır'' diye belirtti.

Rusya ve Ukrayna sporcuları savaş nedeniyle bu dönemki yarışmalarda yer almıyor.

2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Rızayi, ''İşitme engelli güreş her zaman Olimipayt Oyunları'nda İran kafilesinin en önemli takımlarından olmuş ve geçmişte olduğu gibi Olimpiyat ahasında Türk ve Amerikan rakiplerimize karşı en iyi sonuçları almayı umuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

futbol, kıyı voleybolu, güreş, tekvando, judo, atıcılık ve atletizm dallarında rekabet edecek İran işitme engelli sporcular kafilesi, Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek 2022 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak üzere yarışacak.

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