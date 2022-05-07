7 May 2022 10:06
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News Code: 84743324
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İran'da atletizm kadınlar finali düzenlendi

Erak, İRNA-İran'ın Arak şehrinde Cuma günü kadınlar kategorisinde atletizm final yarışmaları düzenlendi. Yarışmalar İran'ın 32 eyaletinden seçilen 180 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 


 








 

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