İran'da atletizm kadınlar finali düzenlendi

Erak, İRNA-İran'ın Arak şehrinde Cuma günü kadınlar kategorisinde atletizm final yarışmaları düzenlendi. Yarışmalar İran'ın 32 eyaletinden seçilen 180 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
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