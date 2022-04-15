İranlı eski tekvandocu Lübnan milli takımı antrenörlüğüne seçildi

Abdullahi'nin Lübnan Millilerine Asya Tekvando Şampiyonası, Asya Oyunları ve Dünya Tekvando Şampiyonası'nda eşlik etmesi bekleniyor.

Abdullahi son zamanlarda İran'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Karate Federasyonu Kupası'nda Lübnan'la çalıştı ve bir Lübnanlı tekvandocu bu yarışmalarda bronz madalya kaanmayı başardı.

Dünya eski şampiyonu Lübnan'da bir tekvando kulübün çalıştırmak için bu ülkeye gitmişti ama iyi performansı sayesinde Lübnan Millilerine antrenör olarak seçild.

2000 yılında 10 yaşındayken Doğu Azerbaycan ilindeki Miyana ilçesinde tekvandoya başlayan Abdullahi, 2011 yılında Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Yarışmaları'nda şampiyon oldu. Ayrıca birçok uluslararası ve Asya şampiyonalarında çok sayıda çeşitli madalyaların sahibi.

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