4 May 2022 10:25
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarında

İranlı Judocu Altın Madalyayı Kazandı

İranlı Judocu Altın Madalyayı Kazandı

Tahran, İRNA- Brezilya’da düzenlenen İşime Engelliler Olimpiyat Oyunarı Judo dalında İranlı sporcu Emir Muhammed Defteri İran için ilk altın madalyayı kazanmayı başardı.

İşitme engelliler spor federasyonu Salı gecesi Brezilya’da düzenlenen olimpiyat yarışmalarının devamında İranlı judocunun Koreli rakibini yenerek altın madalyası kazanmayı başardığını bildirdi.

İranlı sporcu Emir Muhammedi Defteri ikinci turda ‌Belçikalı judocuyu yendikten sonra yarı finalde Japonyalı rakibiyle yarışmasında galip gelmeyi başardı. Emir Muhammedi Defteri final aşamasında güney Koreli rakibini yenilgiye uğratarak altın madalyası kazanmayı başardı.

Emir Muhammed Defteri’den önce ise Ali Salahşur eksi 66 kilogram ağırlığındaki Judo yarışmasında gümüş madalya kazanmayı başardı.




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