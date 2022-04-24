Asya Serbest Güreş Şampiyonasında İran 3 Altın Madalya Kazandı

Asya serbest stil güreş şampiyonası final yarışmaları 23 Nisan ve 24 Nisan tarihlerinde Moğolistan’ın Ulanbator kentinde düzenleniyor.



97 Kilogram ağrılığında Muhammed Hüseyin Muhammediyan ilk turda 10’a 0 sonucuyla Türkmenistanlı rakibini yendikten sonra Hindistanlı Set Kadiyan’ı yenilgiye uğrattıktan sonra finale çıktı.



Muhammediyan serbest stil güreş şampiyonluğundaki son yarışmasında Moğolistanlı rakibini 11-0 sonucuyla mağlup edip Asya kahramanı oldu.



Öte yandan Rahman Amuzade, Ali Sevad Kuhi 65 ve 79 Kilogram ağırlıklarında İran için 2 altın madalya daha kazandılar.

70 Kilogram ağırlıkta ise Muhammed Hüseyin Yegane Caferi ise 5. oldu.



İranlı serbest güreşçiler 3 altın madalya kazanarak hat-trick yapmış oldu.







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