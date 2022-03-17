Dünyaca ünlü hentbol antrenörü İran milli takımının teknik direktörü oldu

Hentbol dünyasının tanınmış teknik direktörü Veslin Vojoviç, bir sözleşme ile İran milli hentbol takımının liderliğini resmen devraldı.

1961 doğumlu Karadağlı teknik direktör, oyunculuk kariyerinin yanı sıra kulüp ve milli antrenörlük alanında da parlak bir sicile sahip ve son antrenörlük deneyimi Makedonya'nın prestijli kulübü Vardar'da 2021 yılına dayanıyor.

Yugoslavya milli takımıyla dördüncü Sidney 2000 Olimpiyatları'nı kazanan Vojoviç, 2002'de Sırbistan ve Karadağ milli takımlarıyla Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikinciliği, 2005'te aynı takımla Dünya Gençler Şampiyonası'nı kazandı. Ayrıca Sırbistan ve Karadağ ile 2005 Dünya Yetişkin Şampiyonasında beşinci ve Slovenya milli takımı ile 2017 Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu.

Vojoviç'in kulüp koçluğu alanında da parlak bir geçmişi var. Aralarında Makedonya ve Hırvat Zagreb'in de bulunduğu dünyaca ünlü kulüplerde forma giydiği, teknik direktörün sicilinde görülüyor.

Makedonya ile üç Makedonya Süper Ligi şampiyonluğu, Vardar ile iki Makedon Kulüpler Kupası, Zagreb ile iki sezon üst üste Hırvatistan Hentbol Ligi ve Katar Kupası, bunlardan bazılarıdır.

Dünyanın en önde gelen oyuncularından biri olduğu süre boyunca, 1984 Los Angeles Olimpiyat altın madalyası ve 1988 Seul bronz madalyasının yanı sıra 1986 ve 1982 Dünya Şampiyonalarında altın ve gümüş madalya kazandı.

Vojoviç, kariyeri boyunca üç Avrupa Şampiyonası unvanını ve iki Avrupa Kulüp Şampiyonasını da kazandı.

Hentbol antrenörü 1988'de dünyanın en iyi oyuncusu seçildi ve 1986'da Yugoslavya'nın en iyi sporcusu olarak tanındı.

Daha önce Manuel Montaya Fernandez milli takımdan sorumluydu ve bu takımla dünya müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

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