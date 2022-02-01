İran Milli Hentbol Takımı Asya dördüncüsü oldu

İran milli hentbol takımı 2022 Asya Şampiyonası eleme maçında ev sahibi Suudi Arabistan'a karşı oynadığı maçta 26-23 yenilerek yarışmayı dördüncü bitirdi.

Manuel Montaya Fernandez'in takımı, maçın ilk yarısında Saudilere 15-12 mağlup oldu. İkinci yarıda ise İran takımı rakibine karşı iyi bir performans gösteremedi ve nihayet turnuvadan dördüncülükle ayrıldı. Turnuvanın grup aşamasında İran ekibi Suudi Arabistan'ı 24-20 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu turnuvanın final maçı bugün 18:30'dan itibaren Bahreyn ile Katar arasında oynanacak.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 18 Ocak'tan itibaren 17 takımın katılımıyla Dammam'da düzenlenmektedir.

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