Milli hentbol takımı, dünya ve olimpiyat şampiyonuna karşı yenildi

Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İran milli takımı, İspanya turnuvasında Polonya milli takımına karşı oynadığı ikinci hazırlık maçında 35-29 mağlup oldu.

İran milli takımı bu maçta Dünya Şampiyonası'nda bir ikincilik ve üç bronz madalya kazanan Polonya'ya karşı oynadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Polonya'nın 20-18 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Fernandez'in öğrencileri kabul edilebilir bir performans sergileyerek 6 golle dünyanın 14. sıradaki takımına kaybettiler.

İran milli hentbol takımı, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Asya Şampiyonası'na katılmaya hazırlanıyor.

İran milli takımı daha önce Katar ön elemelerine katılmıştı ve ayrıca Tahran'da Umman ve Irak ile iki hazırlık maçı oynamıştı.

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