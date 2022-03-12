İranlı hentbolcu kızlar Tayland'a karşı galibiyet elde etti

Kazakistan'da düzenlenen Asya Hentbol Gençler Şampiyonası'nda üçüncü maçında Tayland'a karşı oynayan İran kadın hentbol takımı, maç sonunda rakibini 28-21 skorla yenmeyi başardı.

Maçın ilk yarısı Tayland'ın 10-8'lik galibiyetiyle sona erdi, ancak sonunda sonucu lehlerine değiştirmeyi başaran İranlı hentbol kızları oldu.

Yarın (Pazar) ülkemizin kız hentbolcuları Özbekistan'a karşı önemli ve hassas bir maç oynayacak ve bu takıma karşı kazanırlarsa dünya şampiyonasına katılma hakkını elde etmiş olacaklar.

Seyedeh Leyla Hosseini, Hedyeh Veisi, Masoumeh Ghanbari, Hanieh Karimi, Ghazal Adeli, Marzieh Qarakhani, Mobina Hassannejad, Mehraban Badavi, Negar Zandehboudi, Maedeh Shahbazi, Sara Musazadeh, Hasti Dokhaei, Elnaz Yarmohammadi İran milli oyuncuları takım.

Gholam Ali Ekberabadi, Mahsa Motamedi, Zahra Ahmedinia, Azadeh Gilani ve Neda Asadi de bu müsabakalarda İran milli genç hentbol takımının teknik kadrosu olarak yer alıyor.

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