Irak masa tenisi gençler yarışmalarının altın madalyası İranlı kızın boynunda

Irak Contander yarışmasının 15 yaş altı kategorisinde yarışan İluhani, Yekta Edibiyan'ı 3-2'lik skorla yenerek altın madalya sahibi oldu.

İluhani yarı finalde de Suriyeli rakibi Zaza'yı 3-2 mağlup etmişti.

Dün de 11 ülkenin katılımıyla Süleymaniye'de düzenlenen yarışmalarda İranlı Feraz Şekiba 11 yaş altı kategorisinde altın madalya kazandı.

13 yaş altı kategorisinde de Bünyamin Fereci altın madalyay, Feraz Şekiba ise gümüş madalyayı boynuna taktı.

Ayrıca 15 yaş altı kategorisinde Samran Kerimi altın, Muhammed Habibi gümüş ve Sina Kureyşiyan ile Parsa Masumi birer bronz madalya sahibi oldu.

Gençler ve 17 yaş altı kategorilerinde Samran Kerimi bronz madalya kazanırken, 19 yaş altı kategorisinde Mubin Alipur altın ve Muhammed Musevi Tahir ile Muhammed Emin Samedi birer bronz madalya kazanmayı başardı.

Mehran Ehadi ve Emir Bahşi ülkemizin genç takımlarına teknik direktörlük yaparken, Nadir Şamlu İran kafilesine liderlik etmekten sorumluydu.

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