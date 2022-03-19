Irak gençler masa tenisi turnuvası İran ikinci oldu

WTT Irak Yarışması'nda 13 yaş altı kategoride Yekta Lerkian, 17 yaş altı kategoride ise Elena Rahimi birer gümüş madalya kazandı.

U-13 müsabakalarının finalinde Yekta Lerkian, Suriye'den rakibine 3-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. Lerkian, arka arkaya üç maçta 11'e 7, 11'e 4 ve 11'e 8'lik skorlarla kaybederek ikinci oldu. Lerkiyan'ın ardından yine İran'dan Vanya Yaveri ve Baran Ercümend üçüncülüğü paylaştı.

Ayrıca U-17 müsabakalarının finalinde Mısır'dan Meryem Yusuf'a 3-1 mağlup olan Elena Rahimi, yarışmanın gümüş madalyasını kazandı.

Öte yandan Sitayiş İluhani yarı finalde Mısırlı rakibe 3-1 yenilerek ortak bronz madalya kazandı.

Böylece Mısırlı atlet altın madalya kazandı. Elena Rahimi gümüş, İlohani ile başka bir Mısırlı temsilci birlikte bronz madalya kazandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish