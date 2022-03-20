Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kuraş Şampiyonası'nın son gününde İran milli takımı sekiz sıklet kategorisinde (erkeklerde 3, kadınlarda 5 sıklet) mücadele ederek, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya sahibi oldu.

63 kg kategorisinde Sedef Beyranvend ve 78 kg kategorisinde Saba Keremali birer gümüş madalya kazandı.

Öte yandan Fatma Bermeki 87+ kg'de tüm rakiplerini birer birer yenerek 1400 yılının son saniyelerinde kadın sporunda İran için yüzyılın son altınını kazandı.

Erkekler 60 kg kategorisinde Ali Muhammedi Brimanlu üçüncü olurken, 73kg kategorisinde İlyas Pakdil ve 100 kg klasmanında Cevad Muradi şampiyon olarak birer altın madalyayı boynuna taktı.

Böylece İran erkekler kuraş takımı Asya şampiyonu, kadınlar üçüncü oldu.

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