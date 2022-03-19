Asya Kupası'nda milli okçularımıza 2 altın ve 6 bronz madalya

Tayland'da düzenlenen Asya Okçuluk Kupası'nda Gisa Bayburdi ve Hüsameddin Kevser'den oluşan İran karma takımı, final maçında 154-145'lik bir skorla Malezya'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Muhammed Salih Palizban ise Hindistanlı okçuya karşı oynadığı final maçında 145-126 bir skorla altın madalya sahibi oldu.

Hüsameddin Kevser, Muhammed Salih Palizban ve Hamza Nekuyi'den oluşan İran karma erkek takımı, Bangladeş'e karşı yapılan maçı 232-226 kazanarak bronz madalyayı boynuna taktı.

Öte yandan Gisa Bayburdi, Vida Halimian ve Kevser Hoşnudikiya'dan oluşan İran kadın karma takımı, Kazakistan'a karşı sıralama maçını 224-215 kazanarak üçüncü oldu.

Tayland'da düzenlenen Asya Okçuluk Kupası sonunda ülkemizin okçuluk takımı iki altın ve 6 bronz madalya kazandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish