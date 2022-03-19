20 Mar 2022 00:10
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Asya Kupası'nda milli okçularımıza 2 altın ve 6 bronz madalya

Asya Kupası'nda milli okçularımıza 2 altın ve 6 bronz madalya

Tahran, İRNA- İran okçuluk takımı, Asya Okçuluk Kupası'nda iki altın ve altı bronz madalya kazanmayı başardı.

Tayland'da düzenlenen Asya Okçuluk Kupası'nda Gisa Bayburdi ve Hüsameddin Kevser'den oluşan İran karma takımı, final maçında 154-145'lik bir skorla Malezya'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Muhammed Salih Palizban ise Hindistanlı okçuya karşı oynadığı final maçında 145-126 bir skorla altın madalya sahibi oldu.

Hüsameddin Kevser, Muhammed Salih Palizban ve Hamza Nekuyi'den oluşan İran karma erkek takımı, Bangladeş'e karşı yapılan maçı 232-226 kazanarak bronz madalyayı boynuna taktı.

Öte yandan Gisa Bayburdi, Vida Halimian ve Kevser Hoşnudikiya'dan oluşan İran kadın karma takımı, Kazakistan'a karşı sıralama maçını 224-215 kazanarak üçüncü oldu.

Tayland'da düzenlenen Asya Okçuluk Kupası sonunda ülkemizin okçuluk takımı iki altın ve 6 bronz madalya kazandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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