Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 11 Haziran Cumartesi günü İran'ı ziyaret edecek

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin başında 11 Haziran Cumartesi günü İran'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü'nün bildirdiğine göre,İiki günlük bu ziyaret, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine gerçekleşecek.

Sadabad Sarayı'nda resmi karşılama töreni, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşme ve iki ülke üst düzey heyetlerinin ortak toplantıları, Maduro'nun Tahran ziyaretinin programlarını oluşturacak.

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