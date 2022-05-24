Cumhurbaşkanı Reisi'den Avrasya ve Afrika ülkeleri ile ticaretin geliştirilmesi vurgusu

Başta komşu ülkeler olmak üzere bölgedeki mevcut yüksek kapasitesinin ticaret ve petrol dışı ihracatın artırılması amacıyla kullanılması gerektiğinin altını çizen Reisi, komşu ülkelerle ticari ilişkilerin önemine değindi.

Toplantıda konuşan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ise Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyareti ile ilgili bilgi vererek, İran'ın bölge ülkelerine petrol dışı ihracatının yükseltilmesine ilişkin stratejik öneriler ele alındı ve tüm kurumların engellerin kaldırılması hususundaki görevlerine işaret edilerek, dış ticaretin kolaylaştırılması adına gerekli altyapının oluşturulması konusuna vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Kuzey-Güney Koridoru'nu yüksek kapasitesinin kullanılması ve ekonomik diplomasinin aktifleşmesini acil zorunluluk olarak nitelendirerek, Avrasya ve Afrika ülkeleri dahil bölge ülkeleri ile İran arasındaki ticaretin gelişmesinin sıçramasının elzem olduğunun altını çizdi.

Hükümetin temel ürünlerin tedariği ve depolanmasına ilişkin amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda özel sektör tarafından buğday ve tahıl ithalatına izin verildiğine dikkat çekilen bugünkü toplantıda, Tarım Bakanlığı'nın bu alandaki gerekli anlaşmaların bir an öcne uygulanması için çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiği ifade edildi.