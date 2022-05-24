İran'la Türkmenistan arasındaki işbirliğinin artırılmasına vurgu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seferi, Tahran'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakan Yardımcıları Toplantısı sırasında Türkmen meslektaşı Vefa Hacıyev ile bir araya geldi.

İranlı ve Türkmen yetkili bu görüşmede başta enerji, taşımacılık ve transit olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik işnbirliğinin geliştirilmesi yollarını inceledi.

İran'ın komşu Türkmenistan ike petrol, doğalgaz ve elektrik alanındaki işbirliğini ve bu ürünlerin transit ve takasını artırmak istediğine değine Seferi, Kuzey-Güney Koridoru'nda transitin kolaylaştırılmasını istediklerini söyledi.

Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacıyev de İran'la Türkmenistan ilişkilerinin artırılması ve ticaret hacminin yükselmesi çağrısında bulundu.

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