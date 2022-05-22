Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tahran’da

Kazakistan Cumhuriyeti’nden ülkenin Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov öncülüğünde bir heyet iki günlük İran ziyareti kapsamında dün İran’a geldi.
Kazakistan Başbakan Yardımcısının Tahran ziyaretinde Bakıt Sultanov’un İran ve Kazakistan arasında ikili işbirliği doğrultusunda İranlı yüksek yetkililerle görüşmesi planlanıyor.
Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı’nın İran Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla Kazakistan ve İran arasında başta ticaret hacminin artması olmak üzere farklı işbirliği alanlarında görüşmesi de Kazakistanlı yetkilinin Tahran ziyareti programı kapsamındadır.
Sultanov İran’ın Tarım, Petrol, Yol ve Şehircilik ve Sağlık Bakanları ve temsilcileriyle de görüşecek.
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Tahran, İRNA- Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret ve Entegasyon Bakanı İranlı yüksek yetkililerle görüşmek üzere Tahran’a geldi.
Kazakistan Cumhuriyeti’nden ülkenin Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov öncülüğünde bir heyet iki günlük İran ziyareti kapsamında dün İran’a geldi.
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