İran ve Tacikistan arasında 17 işbirliği belgesi imzalandı

İran ve Tacikistan üst düzey heyetleri arasında düzenlenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ile Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'ın huzurunda ortak işbirliği ve mutabakat zaptları imzalandı.

Çalışma alanında İran ve Tacikistan Çalışma Bakanları, İran Adalet Bakanı ile Tacikistan Başsavcısı arasında Cezai İşlerde Adli Yardım Anlaşması v e İran Enerji Bakanı ile Tacikistan Ticaret Bakanı arasında uzun vadeli ekonomik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca İran Petrol Bakanı ile Tacikistan Enerji Bakanı arasında petrol işbirliği anlaşması ve İran Yol ve Şehirclik Bakanı ile Tacikistan Ulaştırma Bakanı arasında karayolları taşımacılığı hususunda işbirliği anlaşması imzalandı.

Öte yandan İran ve Tacikistan Çevre Kurumuları arasında çevre işbirliği anlaşması, turizm kurumları arasında turizm işbirliği mutabakat zaptı ve İran'ın Rezevi Horasan ili ile Tacikistan'ın Hatlan ili arasında bilimsel ve kültürel işbirliği anlaşması imzalandı.

İki ülke ayrıca borsa, haritacılık, jeoloji ve işverenler konseyi konusunda mutabakat zaptlarına imza attı.

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