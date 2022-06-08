Reisi ve Putin’den Astana Süreci Vurgulaması

Kremlin Sarayı resmi sitesinin raporuna göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı telefon görüşmesi yaptı.



Bu telefon görüşmesinde tamamen anlaşmanın ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 kararının tamamen uygulanması şeklinde Viyana’da nükleer müzakerelerin nihai anlaşmaya varma sürecine vurgu yapıldı.





Rusya Devlet Başkanı Putin İranlı Mevkidaşı Ayetullah Reisi’yle telefon görüşmesinde kaç yolcunun yaralanmasına ve hayatına kaybetmesine yol açan Tebes-Yezd yolcu treni kazasına ilişkin başsağlığı diledi.



Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Vladimir Putin ikili işbirliğini görüştü ve ticaret ve ekonomi alanlarındaki ortak projelerin hayata geçirilmesi başta olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.



İran İslam Cumhuriyeti Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesinde bölgenin güvenliği ve istikrarına ilişkin konuların yanı sıra, Astana süreci çerçevesinde Suriye meselesinin çözüm yoluna yardımcı olmak için faaliyetlerin artması gerektiğinin altı çizildi.









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