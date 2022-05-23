Ummanlılardan Cumhurbaşkanı Reisi'ye farklı hediye

Cumhurbaşkanı Reisi ile Umman Sultanı bin Tarık'ın görüşmesi sırasında ev sahibi sultan, misafirine güzel bir kılıç hediye etti.. Bu, Ummanlıların özel konuklarına özel hediye verme geleneği doğrultusunda yapıldı.

İkili ilişkileri görüşmek üzere Umman'dan bulunan Cumhurbaşkanı Reisi'yi Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Umman Devlet Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Resmi karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Reisi le Umman SultanI'nın belirenen konumda yer almasının ardından İran ile Umman Milli Marşları çalındı ve ardından taraflar, heyetlerini karşılıklı olarak birbirine tanıttı.

Törende Cumhurbaşkanı Reisi ve yanındaki üst düzey heyetin onuruna 21 top atışı yapıldı.

Umman'a ziyaret gerçekleştirmeden önce Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Reisi, ziyaretin Umman Sultanı bin Tarık'ın saveti üzerine yapıldığını kaydederek, bu ziyaret çerçevesinde İran ile Umman arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesini umduklarını ifade etti.

İran ile Umman'ın iyi ilişkiler barındırdığına değinen Reisi, ''Dost, komşu ve kardeş ülke Umman ile iyi ilişkilerimi iyi düzeyde olmasına rağmen bu düzeyi kabul etmyioruz. Dolayısıyla irademiz siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmektir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Umman ziyaretinin komşuluk plitikasının genişletilmesi amacıyla yapıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Reisi, ''Bu ziyaret bizim açımızdan önem taşıyor. Bölgesel görüşmeler güvenlik oluşturabilir ve yabancı kuvvetlerin bölgemizdeki varlığı güvenlik sağlayamayacağı gibi güvenlii tehlikeye de düşürebilir'' diye ekledi.

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