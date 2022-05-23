Cumhurbaşkanı Reisi, Umman Sultanı tarafından resmi törenle karşılandı

İkili ilişkileri görüşmek üzere Umman'dan bulunan Cumhurbaşkanı Reisi'yi Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Umman Devlet Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Resmi karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Reisi le Umman SultanI'nın belirenen konumda yer almasının ardından İran ile Umman Milli Marşları çalındı ve ardından taraflar, heyetlerini karşılıklı olarak birbirine tanıttı.

Törende Cumhurbaşkanı Reisi ve yanındaki üst düzey heyetin onuruna 21 top atışı yapıldı.

Umman Sultanı'nın Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşılamasının ardından iki ülke üst düzey heyetlerinin ortak görüşmeleri gerçekleştirilecek ve devamında iki ülke devlet başkanları bir araya gelecek.

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