Amerikan Ortadoğu Uzman: İran ABD’yle Karşılaşmalarında Kazandı

ABD’li politika uzmanı ve Trump’ın danışmanlarından Walid Phares NewsMax haber kanalı için kaleme aldığı yazısında İran İslam Cumhuriyeti’nin 1979 İslam İnkılabının ardından bu yana ABD ve İsrail’e karşı yaşadığı sürece değinerek “Bence Tahran Liderleri en azından bugüne kadar zafer elde etmiş durumda.” ifadelerini kullandı.
Phares yazısının devamında kendisini tanıtma anlamında “Ben İran’a dair birçok kitap ve makalenin yazarı olarak, Washington’a defalarca yazdığım makalelere Tahran’ın 1992 yılından itibaren yeni bir eksen oluşturduğu konusunda uyarıda bulundum. Ben kongrenin birçok toplantısında ve ulusal güvenlik ve savunma ajanslarının birçok seminerinde konuşma yaptım ve İran sürecini yakından takip ettim, 40 yılı aşkın İran üzerine araştırma yaptım.” dedi.
ABD’li yazar “Tahran, ABD ve İsrail ve aynı zamanda birçok Arap ülkesiyle bizi dizi karşı karşıya gelmenin ardından soğuk savaştan, 1990 onyılındaki tek kutuplu dünyadan, 11 Eylül sonrası dönemden, Arap baharından ve ABD’nin Afganistan ve Irak’tan çekilmesi ardından yaşanan tüm bu olaylardan sağlam bir şekilde kurtulmayı başardı. Bu ülke bir yandan ülke içinde askeri ve istihbarat gücünü güçlendirdi ve öte yandan bölgede kontrolü altında olan alanlarda askeri milislerini bölgenin her bir yanında yaydı. Her şeyden önemlisi nükleer anlaşmanın kendisiyle beraber getirdiği ilgi çekici boyutlar, İran’ın batı dünyasına ciddi bir şekilde sızmasına sebep oldu.” ifadelerini kaleme aldı.
Ortadoğu meseleleri uzmanı makalenin devamında şu iddiaları öne sürdü:
“İran, Lübnan ve Irak’ta yüzlerce Amerikan askerinin öldürülmesinin sorumlusu. Dolayısıyla İran Devrim Muhafızlarının ABD’nin terör listesinde kalması gerekli ve Viyana müzakereleri doğrultusunda listeden silinmesi mollaların zaferine yol açacak stratejik bir yanlış olur.”
Walid Phares öne sürdüğü iddiaların devamında “Devrim Muhafızları özellikle de Kudüs güçleri, Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’deki ihatasını sürdürmek için çok güçlü askeri milisleri organize etti. Hizbullah İsrail (rejimi) için çok ciddi bir tehdit ve diğer bölgesel savaşlara da katılıyor. Irak’ta Haşdi Şabi ülkeyi kontrol ediyor ve Kürtler için bir tehdittir. Suriye’deki milisler halkı korkutuyor ve Yemen’de de Husiler birçok yıkımın ortaya çıkmasına sebep oluyor ve Suudi Arabistan ile BAE’ye balistik füze atıyor. Bu mesele de Husilerin ABD’nin terörist listesinden 2021 yılında silinmesinin stratejik bir yanlış olduğunu kanıtlıyor.” dedi.
Trump’ın danışmanlarından Phares Washington’un 11 Eylül olayından sonra İran’a dair politikasını defalarca değiştirmek zorunda kaldığından ötürü Tahran’ın durumdan karlı çıktığını söyledi.
Amerikan Ortadoğu meseleleri uzmanı Walid Phares analizinin sonunda İran İslam Cumhuriyeti’nin zaferini hatırlatarak Şu an için zaferin İran’a ait olduğu ifadesini kullanıp ABD’nin İran konusunda şimdiye kadar İran’a karşı takip ettiği politikalarda başarısız kaldığını belirtti.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- ABD’li Ortadoğu meseleleri uzmanı ve aynı zamanda Trump’ın danışmanlarından Walid Phares kaleme aldığı bir makalede İran ve ABD karşılaşmalarına değinerek İran İslam Cumhuriyeti’nin ABD’nin politikalarına galip geldiğini söyledi.
ABD’li politika uzmanı ve Trump’ın danışmanlarından Walid Phares NewsMax haber kanalı için kaleme aldığı yazısında İran İslam Cumhuriyeti’nin 1979 İslam İnkılabının ardından bu yana ABD ve İsrail’e karşı yaşadığı sürece değinerek “Bence Tahran Liderleri en azından bugüne kadar zafer elde etmiş durumda.” ifadelerini kullandı.
İlgili haberler
-
SİYONİST İSRAİL REJİMİNİN İRAN KORKUSU GİDEREK BÜYÜYOR
Tahran, İRNA- Bir süredir ara verilen Viyana’daki nükleer müzakereleri sonuçsuz bırakmak isteyen…
-
İran Savunma Bakanı: Askeri Gücümüzü Daha Hızlı Bir Şekilde Güçlendireceğiz
Tahran, İRNA- İran Savunma Bakanı yaptığı bir açıklamada İran’ın daha hızlı ve güçlü bir şekilde…
-
Borrell: Nükleer Anlaşma'ya varma olasılığı var
Tahran, İRNA- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Viyana…
-
Devrim Lideri:
İsrail rejimi bugün Arap ülkelerinin korktuğu veya ona tamah ettiği durumda değildir
Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, Tahran'ı ziyaret eden Katar Kralı Şeyh Tamim…
-
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan
Ekonomik Değişim Yolundan Yaptırımların Etkisizleştirilmesi İran’ın Temel Stratejisidir
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı yaptırımların etkisizleştirilmesi için ekonomik değişim…
-
ABD Suriye’ye Karşı Yaptırımları Bir Yıl Daha Uzattı
Tahran, İRNA- Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden’in Suriye’ye karşı tek taraflı yaptırımları…
-
İran Cumhurbaşkanı Reisi Suriye Cumhurbaşkanı'yla Görüşmesinde
Bölgenin Bugünkü Durumu Emperyalizme Karşı İslami Direnişin Sonuç Verdiğini Kanıtladı
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Reisi Suriyeli Mevkidaşı Beşşar Esad ile görüşmesinde “Bugün…
-
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi
İran’ın SİHA Gücü Müzakere Konusu Dahi Olamaz
Tahran, İRNA- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi “İran’ın İHA ve…
-
ABD Senatosundan İran karşıtı peş peşe iki yeni yaptırım kararı
New York, İRNA- Washington'un Viyana müzakereleri ile ilgili siyasi karar alması beklenirken…
-
İran'ın İHA gücü İsrail rejimini çaresiz hale getirmiştir
Tahran, İRNA- İranlı milletvekili Ebülfezl Ebuturabi, İran'ın İHA gücünün İsrail rejimini çaresizleş…
yorumunuz