Amerikan Ortadoğu Uzman: İran ABD’yle Karşılaşmalarında Kazandı

ABD’li politika uzmanı ve Trump’ın danışmanlarından Walid Phares NewsMax haber kanalı için kaleme aldığı yazısında İran İslam Cumhuriyeti’nin 1979 İslam İnkılabının ardından bu yana ABD ve İsrail’e karşı yaşadığı sürece değinerek “Bence Tahran Liderleri en azından bugüne kadar zafer elde etmiş durumda.” ifadelerini kullandı.



Phares yazısının devamında kendisini tanıtma anlamında “Ben İran’a dair birçok kitap ve makalenin yazarı olarak, Washington’a defalarca yazdığım makalelere Tahran’ın 1992 yılından itibaren yeni bir eksen oluşturduğu konusunda uyarıda bulundum. Ben kongrenin birçok toplantısında ve ulusal güvenlik ve savunma ajanslarının birçok seminerinde konuşma yaptım ve İran sürecini yakından takip ettim, 40 yılı aşkın İran üzerine araştırma yaptım.” dedi.



ABD’li yazar “Tahran, ABD ve İsrail ve aynı zamanda birçok Arap ülkesiyle bizi dizi karşı karşıya gelmenin ardından soğuk savaştan, 1990 onyılındaki tek kutuplu dünyadan, 11 Eylül sonrası dönemden, Arap baharından ve ABD’nin Afganistan ve Irak’tan çekilmesi ardından yaşanan tüm bu olaylardan sağlam bir şekilde kurtulmayı başardı. Bu ülke bir yandan ülke içinde askeri ve istihbarat gücünü güçlendirdi ve öte yandan bölgede kontrolü altında olan alanlarda askeri milislerini bölgenin her bir yanında yaydı. Her şeyden önemlisi nükleer anlaşmanın kendisiyle beraber getirdiği ilgi çekici boyutlar, İran’ın batı dünyasına ciddi bir şekilde sızmasına sebep oldu.” ifadelerini kaleme aldı.



Ortadoğu meseleleri uzmanı makalenin devamında şu iddiaları öne sürdü:



“İran, Lübnan ve Irak’ta yüzlerce Amerikan askerinin öldürülmesinin sorumlusu. Dolayısıyla İran Devrim Muhafızlarının ABD’nin terör listesinde kalması gerekli ve Viyana müzakereleri doğrultusunda listeden silinmesi mollaların zaferine yol açacak stratejik bir yanlış olur.”



Walid Phares öne sürdüğü iddiaların devamında “Devrim Muhafızları özellikle de Kudüs güçleri, Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’deki ihatasını sürdürmek için çok güçlü askeri milisleri organize etti. Hizbullah İsrail (rejimi) için çok ciddi bir tehdit ve diğer bölgesel savaşlara da katılıyor. Irak’ta Haşdi Şabi ülkeyi kontrol ediyor ve Kürtler için bir tehdittir. Suriye’deki milisler halkı korkutuyor ve Yemen’de de Husiler birçok yıkımın ortaya çıkmasına sebep oluyor ve Suudi Arabistan ile BAE’ye balistik füze atıyor. Bu mesele de Husilerin ABD’nin terörist listesinden 2021 yılında silinmesinin stratejik bir yanlış olduğunu kanıtlıyor.” dedi.



Trump’ın danışmanlarından Phares Washington’un 11 Eylül olayından sonra İran’a dair politikasını defalarca değiştirmek zorunda kaldığından ötürü Tahran’ın durumdan karlı çıktığını söyledi.



Amerikan Ortadoğu meseleleri uzmanı Walid Phares analizinin sonunda İran İslam Cumhuriyeti’nin zaferini hatırlatarak Şu an için zaferin İran’a ait olduğu ifadesini kullanıp ABD’nin İran konusunda şimdiye kadar İran’a karşı takip ettiği politikalarda başarısız kaldığını belirtti.







