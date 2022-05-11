Ekonomik Değişim Yolundan Yaptırımların Etkisizleştirilmesi İran’ın Temel Stratejisidir

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ekonomik değişim projesi ve yaptırımların iptal edilmesi yönünde müzakereye değinerek “Yaptırımların etkisizleştirilmesi ve kalkması için her iki yol takip ediliyor.” ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı yaptırımların iptal edilmesi doğrultusundaki müzakerelere dair “Yaptırımların iptal edilmesi için, İran’ın kırmızı çizgileri riayet edilerek iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak doğrultusunda müzakereler doğru yolundan takip ediliyor.” dedi.
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Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı yaptırımların etkisizleştirilmesi için ekonomik değişim projesinin yanı sıra yaptırımların iptal edilmesi için de müzakerelerin takip edileceğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ekonomik değişim projesi ve yaptırımların iptal edilmesi yönünde müzakereye değinerek “Yaptırımların etkisizleştirilmesi ve kalkması için her iki yol takip ediliyor.” ifadelerini kullandı.
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