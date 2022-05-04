İran’ın SİHA Gücü Müzakere Konusu Dahi Olamaz

İran İslam Cumhuriyeti Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Hüseyin Maliki İRNA’ya verdiği röportajda ABD’nin İran’ın İHA ve SİHA gücüne yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklamada bulundu.
İranlı yetkili “ABD’nin İran’a yaptırım uyguladığı her alanda, kesinlikle İran’ın o alandaki gücü ve ABD’nin zaafı belirlenir.” ifadelerini kullandı.
İranlı Milletvekili açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Son günlerde İsrailliler işgal edilmiş Filistin gökyüzünde iki İHA’nın uçtuğunu görünce tüm imkanlarını söz konusu İHA’ların hangi ülkeye ait olduğu doğrultusunda kullanmaya başladılar. Siyonist İsrail rejiminin güvenlik açığı o kadar fazla ki İran’ın İHA gücünden bile hemen tehlike sezip İran’ın İHA ve SİHA gücünün bölge için bir tehlike olduğunu göstermeye çalışıyor ancak yine başaramayacaklar.”
İran İslami Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Maliki ABD’nin uluslararası gelişmelere yönelik tutum sergilemekte kararsız olduğunu belirterek “Ukrayna gelişmeleri dikkate alındığında ABD’nin bölge gelişmelerine yönelik tutumları ve kararları tamamen karışmış bir vaziyette. Öte yandan ABD, Siyonist İsrail rejiminin İslami ülkelerdeki yaramazlıklarından dolayı bu rejimi katı bir şekilde desteklememesi gerektiğini düşünüyor ve bir şekilde kendini konumunu sabitleme uğraşı gösteriyor.” şeklinde konuştu.
Hüseyin Maliki ABD’nin İran’ın İHA gücüne yaptırım kararı almasına yönelik ABD’nin böyle bir adım atarak Siyonist İsrail rejimi konusunu ve Ukrayna gelişmelerinden ötürü bir şekilde kamuoyunu başka bir yöne doğru yönlendirmeye çalıştığı görünüyor dedi.
İranlı yetkili açıklamalarının devamında İran’ın İHA ve SİHA gücünün İran İslam Cumhuriyeti’nin savunma gücünü güçlendirme doğrultusunda etkenlerden biri olduğunu belirterek “İran’ın İHA ve SİHA gücü müzakere edilemez ve İran İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgilerinden sayılıyor. ABD’liler İran’ın İHA ve SİHA gücüne yaptırım uyulamaya dair kullandıkları tekniklerin artık kullanma tarihinin geçtiğini ve boş bahanelerden ötürü bu meselenin hakkında kimseyle müzakere etmeyeceğimizi bilsinler.” ifadelerini kullandı.
Hüseyin Maliki İran’ın savunma gücünde İHA ve SİHA gücünün önemine tekrar değinerek “Moskova ziyaretinde Rus yetkililere de İran’ın savunma gücünün müzakere konusu olmayacağını ve İran İslam Cumhuriyeti’nin ülkenin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını temin etme konusundaki tutumlarında taviz vermeyeceğini belirttik.” dedi.
ABD parlamentosu geçtiğimiz hafta Perşembe günü İran’ın İHA ve SİHA gücünü durdurma önergesini 424 oy ile onayladı. Söz konusu önergeye karşı sadece 2 oy verildi.
İran karşıtı söz konusu kararın kanuna dönüşmesi için ABD senatosu ve ülkenin Başkanı tarafından da onay alması gerekiyor.
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Tahran, İRNA- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi “İran’ın İHA ve SİHA gücü ülkenin savunma gücünün artması için etkenlerden biri ve asla müzakere edilemez ve İran’ın kırmızı çizgilerinden sayılıyor.” dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Hüseyin Maliki İRNA’ya verdiği röportajda ABD’nin İran’ın İHA ve SİHA gücüne yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklamada bulundu.
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