Tahran'ı ziyaret eden Katar Kralı Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'yi kabul eden Ayetullah Hamanei, ikili siyasi ve ekonomik işbirliğinin artması gerektiğini vurgu yapmakla birlikte bölge meselelerinin çözüm yolunun yabancı faktör olmaksızın diyalogdan geçtiğini belirterek, İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik cinayetlerinin sürdüğünü kaydetti ve Arap dünyasından bu tür açık cinayetlere karşı siyasi arenaya girmelerini beklediklerini ifade etti.

İran ve Katar ilişkilerinin sağlamlaşmasının iki ülkeye yararlı olduğunun altını çizen Ayetullah Hamanei, ''İki ülkenin ekonomik ilişki düzeyi halihazırda çok düşük ve birkaç kat artmalıdır. Siyasi konularda da daha fazla istişareye gerek var ve umarız bu ziyaret, işbirliğinin genişletilmesi için yeni bir milat olur'' değerlendirmesinde bulundu.

Katar Kralının İsrail rejiminin cinayetlerini kınamsını onayladıklarını dile getiren Ayetullah Hamanei, habis Siyonistlerin Filistin halkına onlarca yıllık zulmünün acı bir gerçek ve İslam ve Arap dünyasına darbe olarak nitelendirerek, ''Bu tür cinayetlere karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin Arap dünyasından beklentisi, siyasi pratik arenaya açıkça girmektir. Şeyh Cerrah meselesinde bazı Arap ülkelerinin Filistin halkına desteği, bir kısım Avrupa ülkesinin desteğinden bile daha azdı ve hatta hiçbir tavır almadılar ve halihazırda da böyle davranıyorlar'' diye konuştu.

Arap ülkelerinin bu yaklaşımının İsrail rejiminden korkmalarınan veya ona eğilim göstermelerinden kaynaklanmasının varsayılması halinde bunun yanlış varsayım olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, ''İsrail rejimi bugün Arap ülkelerinin korktuğu veya ona tamah ettiği durumda değildir. Bölge meselelerinin çözüm yolu bölge ülkelerince ve diyalogtan geçiyor. Suriye ve Yemen konusu da diyalogla çözülebilir. Tabi diyalog güçsüz konumla olmaz. Karşı taraf yani ABD ve diğerleri ise askeri ve mali güce dayanıyorlar'' diye kaydetti.

Bölgenin yönetilmesi için yabancıların müdahalesine gerek kalmadığını ifade eden Devrim Lideri, ''Siyonist İsrail rejimi nereye ayak basıyorsa orda fesat çıkarıyor ve hiçbir güç ve tavizi de diğer ülkelere veremiyor. Bu yüzden biz bölge ülkeleri olarak ilişkilerimizi dayanışma ve işbirliği içinde güçlendirmeliyiz. İran ve Katar arasındaki anlaşmalar da belirli zaman dilimlerinde gerçekleştirilmelidir'' diye ekledi.

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