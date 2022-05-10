ABD Suriye’ye Karşı Yaptırımları Bir Yıl Daha Uzattı

Söz konusu yaptırımlar Washington’un Şam’a karşı 2004 ila 2012 yılları arasındaki uygulamalarıdır. Suriye’ye karşı söz konusu sınırlamalar bazı Suriyelilerin ABD’deki hesaplarının bloke edilmesi ve aynı zaman da ABD’nin Suriye’ye özel hizmetleri ve ürünlerinin ihracatının yasaklanmasını kapsıyor.



Beyaz Sarayın yayınladığı bildiride ABD’nin söz konusu eylemleri Suriye hükumetinin ABD’nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine karşı eylemlerinin tehdidine ve aynı zamanda terörizmi ve Lübnan’ın işgalini destekleme, kitle imha silahları ve füze programı meselesi ve ABD ve uluslararası toplumun Irak’ın istikrarın sağlanması yönündeki çabalarının etkisizleştirilmesine karşı gelmek için uyguladığını iddia etti.



Söz konusu bildirinin bir diğer bölümünde “ABD, Esad hükümetinin acımasızca şiddeti ve insan haklarını ihlal etmesini ve onun Rus ve İranlı destekleyicilerini kınıyor.” ifadeleri yer aldı.



Beyaz Sarayın yayınladığı bildiride Washington’un Suriye içişlerine müdahalelerine ve ABD’nin Esad hükümetine karşı savaştaki rolüne değinmeksizin “ ABD Esad ve onun destekleyicilerinden Suriye halkına karşı şiddetli savaşı durdurup ateşkes ilan etmesini istiyor.” ifadeleri yazılıyor.









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