Bölgenin Bugünkü Durumu Emperyalizme Karşı İslami Direnişin Sonuç Verdiğini Kanıtladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile görüşmesinde Şehit Tümgeneral Kasım Süleymani’yi andıktan sonra “Direniş mücahitleri Suriye başta olmak üzere tüm bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için temel bir güç olduklarını kanıtladılar.” ifadelerini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı ülkelerin hakimiyeti ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak “Bölgenin Arap ve Arap olmayan liderleri Suriye devletinin ne zaman yıkılacağı konusunda bahse girdikleri sırada İran Suriye milletinin ve hükumetinin yanında olmayı seçti.” dedi.



Reisi açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Suriye Ordusu, savunma güçleri ve ve başta Hizbullah olmak üzere bölgedeki İslami Direniş mücahitlerinin cihadı tüm bölgenin güvenliği için tehdit olan IŞİD ve diğer terör örgütlerinin askeri gücünün kökünün kurumasında temel rolü oynadı.”



İran Cumhurbaşkanı Suriye topraklarının bazı önemli bölgelerinin yabancı güçlerin işgalinde olmasından dolayı esef duyduğunu belirterek “Suriye topraklarının tümü yabancı işgalcilerin işgalinden özgür bırakılmalı. Söz konusu işgal devam etmemeli işgalci güçler ve onların paralı askerlerinin Suriye topraklarından kovulması gerekiyor.” dedi.



Cumhurbaşkanı Reisi Siyonist İsrail rejiminin saldırılarına değinerek Siyonist rejimin bölgedeki tehditlerini önleme denklemlerini güçlendirerek dikkate alınması gerektiğini belirtti.



Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bu görüşmede ülkesinin İran ile güvenlik, politik ve ekonomik alanlarda daha geniş çaplı işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgede terörizme karşı mücadeledeki rolünün önemine vurgu yaptı.



Esad açıklamasının devamında “Geçtiğimiz yıllarda batılı ve tekfiri saldırganlar karşısında İran İslam Cumhuriyeti ilk günden itibaren yanımızda duran tek ülke oldu.” dedi.



Suriye Cumhurbaşkanı iki ülke ilişkilerini stratejik ilişkiler olarak nitelendirip “10 yıl Direniş cephesine karşı savaştan sonra bölgenin gelişmeleri, Direnişin etkisini ve sonuç verici olduğunu kanıtladı.” ifadelerini kullandı.



Beşşar Esad ABD’nin bölgede artık aktif bir rol oynamadığına tanıklık edildiğine değinerek “Biz bölge ülkelerinin birbirleriyle yakın bir işbirliği sağlamaları sayesinde ABD ve süper güç olduklarını iddia eden diğer emperyalistlere karşı zafer elde etmenin mümkün olduğunu ispatladık.” dedi.



Suriye Cumhurbaşkanı Filistin meselesine değinerek “Tecrübelerimiz başta Filistin meselesi olmak üzere farklı meselelerde bölge ülkelerinin işbirliği yapmasının sonuç verdiğini kanıtlıyor. Filistin Direnişinin başarıları da bazı Arap ülkelerinin Siyonist İsrail rejimiyle barış politikasının ters bir sonuç verdiğini göstermiş oldu.” şeklinde konuştu.



Suriye Cumhurbaşkanı Esad açıklamasının sonunda tekrar İran İslam Cumhuriyeti’nin terörizme karşı savaşta Suriye milletine verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek “Suriye milleti ve devleti İran milletine minnettarlığını belirtip kendilerini İran’a karşı müteahhit biliyor.” ifadelerine yer verdi.





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