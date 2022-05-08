İran İslam Cumhuriyeti Tüm Yaptırımlara Rağmen Dünyanın 20. Büyük Ekonomisi

Uluslararası Para Fonu 193 ülkenin GSYİH (Gayri safi yurt içi hasıla) oranlarını yayınladı.

Raporda satın alma gücü paritesine göre İran’ın 2021’de tüm yaptırımlara rağmen dünyanın 20. büyük ekonomisi olduğunu bildiriliyor.



Söz konusu uluslararası kurumun değerlendirmeleri temelinde İran İslam Cumhuriyeti’nin satın alma gücü paritesine göre GSYİH değeri 2021 yılında 1436 milyar Doları aşkın bir düzeyde olarak dünya sıralamasında 20. konumda bulunuyor.



İran ekonomisinin geçtiğimiz yıllardaki aşırı yaptırımlara rağmen 2021 yılında 173 ülkeden daha büyük olduğunu belirtildi.



Avusturalya 1450 milyar Dolar GSYİH ile İran’ın bir basamak üstünde 19. sırada ve Polonya 1429 Milyar Dolar GSYİH ile İran’ın bir basamak altında 21. sırada yer alıyor.



Uluslararası Para Fonu’nun yayınladığı bilgilerde söz konusu kurumun İran’ın satın alma gücü paritesine göre GSYİH değerinin 2022 yılında 137 milyar Dolar artarak 1573 milyar Dolara çıkacağını ön gördüğü de yer aldı.



Bu rapora göre Çin satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyü ekonomisi ve ABD ise söz konusu ölçü temelinde 2. sırada bulunuyor.



Çin’in 2021 yılındaki GSYİH değeri 27207 bin Doları aşkın olarak belirlendi. ABD’nin bu yıldaki GSYİH oranı ise 22997 Dolar olduğu Uluslararası Para Fonu’nun yayınladığı raporlarda yer alan bilgiler arasında.



Hindistan 10218 milyar Dolar GSYİH oranıyla 3. sırada, Japonya 5615 Milyar Dolar ile 4. sırada ve Almaya 4856 Milyar Dolar ile 5. sırada bulunuyor.



Söz konusu değerlendirmede 2021 yılında Rusya 6., Endonezya 7., Brezilya 8., İngiltere 9., Fransa 10., Türkiye 11., İtalya 12. sırada yer alıyor.



İran İslam Cumhuriyeti’ne uygulanan tek taraflı yaptırımlara rağmen bu ülke direniş ekonomisi politikasına yönelerek birçok ekonomik tehdidi etkisizleştirmeyi başarmış bulunuyor.



Uluslararası kurumların yayınladığı son bilgilere göre İran’a 3616 yaptırım uygulanıyor. İran’dan sonra Suriye 2608 yaptırım ve Kuzey Kore 2077 yaptırım ile sonraki sıralarda yer alıyor.









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