Terörizme Karşı Savaş Suriye Hakimiyetine Zarar Vermek İçin Bir Bahane Olarak Kullanılmamalı

İran İslam Cumhuriyeti’nin BM daimi temsilcisi yerel saatle Salı günü BM güvenlik konseyi oturumunda Suriye’nin siyasi ve insan hakları alanındaki gelişmelerine dair “Suriye savaşının başlamasının ardından insan hakları ihtiyaçları bu ülkede zirveye ulaşmış durumda.” dedi.



Mecid Taht Revançi açıklamasının devamında “Suriye’de hakim olan ekonomik kriz çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelli olan vatandaşlar başta olmak üzere normal halkı etkilemiştir. Söz konusu vahim insani durumu göz önünde bulundurarak, Suriye halkına karşı uygulanan tek taraflı yaptırımların kalkması diğer zamanlardan daha hayati bir mesele.” ifadelerini kullandı.



Taht Revançi söz konusu yasa dışı eylemlerin Suriye halkının farklı yaşam boyutlarını aşırı olumsuz bir şekilde etkilediğinin altını çizerek BM Güvenlik Konseyinin 2585 sayılı kararına aykırı olduğunu hatırlattı.



İran’ın BM Büyükelçisi Mecid Taht Revançi açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Mevcut insani yardımlar kurtarma ve erken yeniden inşa projeleri, Su, elektrik, eğitim, sağlık hizmetleri operasyonlarının kesintisiz bir şekilde yapıldığı ve diğer temel hizmetlerin sunulmasına odaklı ve 2585 kararı doğrultusunda gerçekleşmeli. BM Güvenlik Konseyi ciddiyetle 2585 kararının erken kurtarma kurtarma projeleri ve tek taraflı yaptırımların iptal edilmesi alanlarında başta olmak üzere uygun ve etkili bir şekilde uygulanmasından emin olmak için çaba göstermelidir.”



İran’ın BM Daimi Temsilcisi siyasi projelerin Suriye’de kurtarma projeleri ve insani yardımları engellemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.



Mecid Taht Revançi açıklamasının devamında “Biz yine petrol ve tarım ürünleri başta olmak üzere Suriye’nin doğal kaynaklarının yabancı güçler tarafından yağmalanmasına bir son verilmesini talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.



İranlı yetkili Suriye’nin doğal kaynaklarının yabancı güçler tarafından yağmalanmasına ilişkin “Bu cinayet eylemi bir tek Suriye hakimiyeti ve toprak bütünlüğünü değil, BM antlaşması ve Güvenlik Konseyi kararlarını da ihlal ediyor. Bu eylem Suriye ekonomisinin canlandırılması için yapılan çabaları olumsuz bir şekilde etkiliyor.” dedi.



İran İslam Cumhuriyeti BM büyükelçisi Mecid Taht Revançi “İran İslam Cumhuriyeti yerli mültecilerin geri dönmesini kolaylaştıran yenilikçi projeleri destekliyor ve böylesi çabaların başarıya ulaşması için gerekli yardımı vermeye hazırdır.” ifadelerini kullandı.



İran’ın BM temsilcisi Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmanın devamında Suriye krizinin işgalciliğin sona ermesi ve terör tehditlerinin tamamen ortadan kaldırılmasına kadar çözülemeyeceğini belirtti.



Mecid Taht Revançi İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye’nin hakimiyeti, toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve bağımsızlığına taahhüdünü ve terörizme karşı mücadelesini hatırlatarak Suriye hakimiyeti ve toprak bütünlüğünün Siyonist İsrail rejimi tarafından sıkça ihlal edilmesini kınadı.



Taht Revançi “Biz Güvenlik Konseyinin söz konusu rejimin buna benzer tecavüzleri ve kötülüklerine karşı ve aynı zamanda bölgenin barışı ve güvenliğini kritik bir vaziyete sokabilecek diğer bölge ülkelerine karşı açık tehditlerinin karşısında durmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.



İran’ın BM temsilcisi terörizme karşı mücadelenin Suriye hakimiyeti ve toprak bütünlüğüne zarar verecek bir bahane haline getirilmesinden kaçınılması gerektiğini vurguladı. İranlı yetkili bu bağlamda “Terör faaliyetleri için uygun koşullar oluşturmuş yabancı güçleri Suriye’nin bazı bölgelerinde yasa dışı varlığı hemen sona ermelidir.” ifadelerine yer verdi.



İran’ın BM daimi temsilcisi ve Büyükelçisi Mecid Taht Revançi “İran İslam Cumhuriyeti Suriye hükumeti, BM özel temsilcisi ve Astana formatındaki ortaklarıyla görüşmelerini sürdürerek biran evvel Suriye krizinin ve bu ülkenin halkının acısının sona ermesi için tüm imkanlarını kullanarak yardım etmeye devam edecek.” dedi.









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