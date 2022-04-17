İran Cumhurbaşkanı Suriye Milli Gününü Tebrik Etti

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Pazar günü Suriye Arap Cumhuriyeti Milli günü münasebetiyle yazdığı tebrik mesajında “İki ülkenin potansiyelleri ve kabiliyetlerinden yararlanarak bölgede barış, istikrar ve gelişim yönünde ve bölgesel işbirliği, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda günbegün artması doğrultusunda değerli adımlar atılabilir.” ifadeleri yer alıyor.
Suriye halkı, son Fransız askerinin 17 Nisan 1946 tarihinde topraklarından çıkması münasebetiyle her yıl bu tarihi olayı kutluyor. Bu yıl bu ülkenin 56. milli günü yıldönümü.
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Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Suriyeli mevkidaşı Beşşar Esad’a Suriye milli gününü tebrik etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Pazar günü Suriye Arap Cumhuriyeti Milli günü münasebetiyle yazdığı tebrik mesajında “İki ülkenin potansiyelleri ve kabiliyetlerinden yararlanarak bölgede barış, istikrar ve gelişim yönünde ve bölgesel işbirliği, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda günbegün artması doğrultusunda değerli adımlar atılabilir.” ifadeleri yer alıyor.
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