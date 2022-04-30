İran Suriye’nin Kimyasal Silahlar Dosyasının Siyasileştirilmesini Eleştirdi

İran İslam Cumhuriyeti’nin BM Temsilcisi Yardımcısı Zehra İrşadi 29 Nisan Cuma günü Suriye hakkında düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında “İran kimyasal silahların bir kurbanı olarak, kimyasal silahların nerede olursa olsun, kimin tarafından olursa olsun kullanılmasını şiddetle kınıyor.” dedi.



Zehra İrşadi açıklamasının devamında Suriye’nin kendi taahhütlerini yerine getirmek için ciddi bir çaba gösterdiğini ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’yle (OPCW) işbirliği yapmaya eğilimli olduğunu belirtti.



İranlı yüksek diplomat “Tüm bunlara rağmen örgüte üye olan bazı ülkelerin Suriye’nin kimyasal silahlar dosyasını siyasileştirmesi ve Suriye’yle yapıcı karşılıklı diyalogların gerçekleşmesine yol açacak olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Suriye’nin taahhütlerine bağlılığını onaylamasına engel olmaları bir hayal kırıklığı.” şeklinde konuştu.



İran’ın BM Temsilcisi Yardımcısı Zehra İrşadi “Kimyasal silahların kullanımına dair tüm araştırmaların tarafsızca, profesyonel, geçerli ve somut olması gerekiyor. Söz konusu meseleler yerine getirildiğinde araştırmalar gerçeklerin ispatlanmasına ve kanıtlara ve delillere dayalı sonuçların elde edilmesine yol açacaktır. Bu doğrultuda tüm aşamalarda anlaşmanın yasal çerçevesinde yer alan tüm maddelerine uyulması ciddi bir önem taşıyor. Anlaşmadan hiçbir sapma kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.







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