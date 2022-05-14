İran Savunma Bakanı: Askeri Gücümüzü Daha Hızlı Bir Şekilde Güçlendireceğiz

İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı söz konusu Bakanlığın yüksek yetkilileri panelinde yaptığı konuşmada “İran İslam Cumhuriyeti’nin yeminli düşmanları olan Sulta sisteminin başı ABD ve başta Siyonist İsrail rejimi olmak üzere yardımcıları bölgedeki son gerginliklerde tek taraflı olma, diğer milletlere kendi isteklerini dayatma, anlaşmazlık oluşturma ve ülkeler arasında savaş oluşturmak peşinde olduklarını ve insanları öldürmekten asla kaçınmadıklarını bir daha göstermiş oldular.” dedi.



Tuğgeneral Aştiyani açıklamasının devamında “Dolayısıyla tehditlere karşı gelmek için, ülkenin (askeri) gücü ve önleme potansiyelini artırmak en temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu mesele cesur Silahlı Güçlerimiz ve Savunma Bakanlığınca ciddiyetle takip ediliyor. Söz konusu mesele temel alınarak komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesi, ilişkilerimizin farklı boyutlarda güçlenmesi, ekonomi eksenli dış politika ve aynı zamanda Direniş cephesini koruyup güçlendirme hedefleri uygulanacaktır.” ifadelerini kullandı.



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