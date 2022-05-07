BAE Dışişleri Bakanı İsrail’e Filistin’in İşgal Edilme Yıldönümünü Tebrik Etti

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan Cuma günü Yair Lapid ile telefon görüşmesinde Siyonist İsrail rejiminin 74. “Bağımsızlık günü”nü kutladı. Sözde “İsrail’in bağımsızlık günü” Siyonist İsrail rejiminin Filistin’i işgal ettiğini resmen duyurduğu ve Müslümanlar tarafından Nikbe Günü veya Talihsizlik Günü olarak adlandırdığı gündür.



BAE Dışişleri Bakanı işgalci İsrail rejimi Dışişleri Bakanı’yla görüşmesinde Tel-Aviv’in doğusunda bulunan Elad’da Filistinli mücahitler tarafından Siyonist yerleşim birimcilere karşı gerçekleşen saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden Siyonistlerin ailelerine başsağlığı dileyip yaralılar için acil şifalar diledi.



Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya saldırılarının artması ve Siyonistlerin söz konusu kutsal mekanda işgalci İsrail rejimi bayrağı açıp marş okuması ve öte yandan Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinli Müslümanlara şiddetle baskı uygulamalarının ardından Tel-Aviv’in doğusunda yer alan Elad’da 4 Siyonist hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.



Abdullah bin Zayid Al Nahyan söz konusu telefon görüşmesinde ülkesinin Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerinde büyük gelişmelerin olduğunu belirterek ilişkilerin giderek ilerlediğini vurguladı.



Bundan önce de Siyonist İsrail Cumhurbaşkanlık Ofisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Herzog’a yolladığı bir mektupta İsrail’in Filistin’i işgal etme yıldönümünü kutladığını bildirdi.



Türkiyeli yetkilileri işgalci İsrail rejimi Cumhurbaşkanlık Ofisinin iddiasına hiçbir yalanlama yapmadı.



Erdoğan da 2 Nisan Cumartesi gününde 11 Siyonist’in Filistinli mücahitler tarafından öldürüldüğü saldırıyı “Menfur terör saldırısı” olarak nitelendirip yaralanan Siyonistlere acil şifalar dilemişti.



Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da resmi Twitter hesabından işgalci İsrail rejimi Dışişleri Bakanlığına sözde “İsrail’in bağımsızlık günü”nü tebrik etmişti.











Filistin milletine ait olan toprakların Siyonistlerce işgal edilmesi yıldönümünün söz konusu ülkeler tarafından kutlanması Müslümanların tepkilerine yol açtı.



Filistin Direniş hareketleri defalarca söz konusu tavırları kınayarak işgalci İsrail rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin biran evvel durdurulması gerektiğini belirtmişti.



Siyonist İsrail rejiminin işgalci politikalarına karşı direniş gösteren İslami hareketler Müslüman ülkelerin yönetimlerinin İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeleri veya dostluklarını açıkça ilan etmelerinin Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere farklı bölgelerde Filistin milletine karşı cinayetlerin ve Müslümanların kutsallarına karşı saygısızlığın artmasındaki en önemli sebep olduğunu defalarca duyurmuştu.











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