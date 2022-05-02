2 May 2022 14:39
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Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı Namazına 200 bin kişilik katılım

Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı Namazına 200 bin kişilik katılım

Tahran, İRNA- Yüzbinlerce Filistinli bugün sabah Kudüs'teki Mescid-i Aksa avlusuna gelerek Ramazan Bayramı Namazını kıldı.

Mescid-i Aksa Evkaf Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Bayram Namazı'na 200 bin civarında Müslüman Filistinli katıldı.

Menar Televizyonu ise Kudüs'ün eski semtinde çocuk, kadın ve erkek yüzbinlerce Filistinlinin Bayram Namazı için Mescid-i Aksa avlusu ile çevresinde toplandığını yazdı.

Binlerce Filistinli, İsrail rejiminin askerlerince düzenlenen son saldırılara rağmen Bayram Namazı'nı Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler ayrıca Bayram Namazı sonrası gıyabi olarak Filistinli şehitlere ithafen meyit namazı kıldı ve Kubbet'üssahra da protesto düzenledi.

Filistinli ibadet edenler Filistin bayraklarını dalgalandırarak Kanımız Sana Feda Ey Mescid-i Aksa sloganları attı.

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